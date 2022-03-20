Кличко повідомив про вибухи у Подільському районі Києва

Мер Києва Віталій Кличко пізно ввечері 20 березня повідомив про вибухи у Подільському районі столиці.

«Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент, деякі будинки та на території одного з торгових центрів», – написав Кличко в телеграмі.

За його словами, екстрені служби та поліція вже прибули на місце.

При цьому мер Києва не уточнив, що спричинило вибухи.

Раніше мер повідомив, що внаслідок чергового обстрілу української столиці, який відбувся 20 березня, загиблих немає, постраждали пʼятеро людей, двох із них довелося госпіталізувати.

Минулого тижня голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов повідомив, що із початку повномасштабного вторгнення військ РФ у Києві затримали 127 диверсантів, у тому числі 14 груп.

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.