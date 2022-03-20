Кличко показав наслідки падіння снаряда в Києві 20 березня

Унаслідок чергового обстрілу української столиці, який відбувся 20 березня, загиблих немає, постраждали пʼятеро людей, двох із них довелося госпіталізувати. На місці події працюють медики та рятувальники, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Ворог продовжує обстрілювати столицю. У Святошинському районі снаряд влучив у двір поруч із 10-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли автівки в дворі», – інформує міський голова столиці.

Раніше цього тижня голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов повідомив, що із початку повномасштабного вторгнення військ РФ у Києві затримали 127 диверсантів, у тому числі 14 груп.

За його словами, завдяки блокпостам створена не лише мережа пунктів пропуску техніки та людей, але вони є «основою фортифікаційних споруд, інженерних загороджень».

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».