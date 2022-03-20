Генштаб: військові РФ втратили зведений загін 6-го танкового полку під час чергової спроби наступу на Київ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російські військові втратили зведений загін 6-го танкового полку під час здійснення чергової спроби наступу на Київ.

«Завдяки активним діям підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального і продовольства», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, у 25-у добу протистояння України російському воєнному вторгненню російські загарбники втратили наступальний потенціал, а «їх просування зупинене майже на всіх напрямках».

«Противник продовжує нести втрати, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів і частин особовим складом, логістикою. Для поповнення втрат особового складу підрозділів російської окупаційної армії військовими комісаріатами Кубані, Приморського краю, Ярославської області і регіонів уральського федерального округу проводяться заходи прихованої мобілізації. Проте, населення перелічених регіонів не має бажання брати участь у війні. Мають місце масові випадки ухилення від служби», – йдеться в повідомленні.

Масштабна війна Росії проти України триває 25-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​