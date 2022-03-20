«Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами та закордонними рейсами.

Перевізник наголошує, повернення до продажу квитків на міжнародні рейси дозволить пасажирам планувати подорожі заздалегідь та забезпечити собі місця у вагоні, адже посадка здійснюватиметься за квитками.

«2,75 млн українців та громадян інших країн уже врятовано залізницею й доставлено до безпечних місць – і ми продовжимо це робити, свідомо лишаючи всі внутрішні евакуаційні рейси безкоштовними. Це питання честі для нас, адже будь-хто повинен мати можливість убезпечити себе та своїх близьких, покинувши найбільш гарячі точки у безпечних вагонах Укрзалізниці, – цитує перевізник керівника пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Він відзначив нормалізацію трафіку за кордон. За словами Перцовського, зараз обслуговують близько 12 тисяч пасажирів на день в порівнянні з 20 тисячами ще тиждень тому.

«А відтак ми систематизуємо процес посадки і вводимо можливість цивілізовано придбати квитки та оплатити послуги перевізника. Це дозволить нам у свою чергу виконати свої зарплатні зобов’язання перед поїзними бригадами, які з першого дня війни самовіддано вирушають у рятівні евакуаційні рейси, подекуди курсуючи по два тижні поспіль», – заявив він.

В «Укрзалізниці» додали, що евакуаційні рейси всередині країні не потребують придбання квитків, посадка є безкоштовною, «пріоритетом користуються діти та матері».

За даними ООН, понад 3 мільйони людей втекли від бойових дій в Україні від початку повномасштабної російської агресії 24 лютого.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».