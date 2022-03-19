Офіс омбудсмена розповів про гуманітарні коридори на 19 березня

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили, що на 19 березня заплановані такі гуманітарні коридори:

З міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя (Мангуш/Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя)

Із села Бервиця Київської області до міста Бровари Київської області (Бервиця – Мокрец – Заворичі – Калита – Семиполки – Літки – Рожни – Пухівка – Зазим'є– Бровари).

З міста Буча Київської області до селища Білогородка Київської області (Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка).

Із селища Богданівка Київської області до міста Бровари (Богданівка – Новобогданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Зазим’є – Бровари).

З міста Бородянка Київської області до міста Біла Церква (Бородянка – Пісківка – Біла Криниця – Кочеров – Брусилів – Фастів – Біла Церква).

Гуманітарні вантажі:

Для міста Лисичанськ Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Бахмут).

Для міста Сєверодонецьк Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Сєвєродонецьк – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут).

Для міста Попасна Луганської області (Бахмут – Попасна).

Для міста Херсон (Апостолове – Нововоронцовка – Берислав – Херсон – Берислав – Нововоронцовка – Апостолове).

Також евакуація автобусами очікується із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська, Привілля.

Приблизно о 14:00 буде евакуаційний потяг із Новозолотарівки.

Офіс омбудсмена наголошує: евакуація можлива тільки в разі відсутності обстрілів.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.