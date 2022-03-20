«Укрзалізниця» запланувала дев’ять додаткових рейсів для евакуації на 20 березня

Протягом дня 20 березня «Укрзалізниця» здійснює дев’ять додаткових евакуаційних рейсів зі сходу України та Києва на захід, повідомляє перевізник.

Відтак заплановані такі поїзди:

два рейси Київ – Львів, о 8:00 та 17:00

Харків – Львів, 8:00

Харків – Ужгород, 11:30

Дніпро – Чоп, 20:00

два рейси Краматорськ – Львів, 13:00 та 16:00

Одеса – Ужгород, 22:32

Київ – Хелм (Польща), 19:13

На спеціальному порталі про евакуаційні рейси «Укрзалізниця» також оприлюднила перелік міжнародних евакуаційних рейсів із західних регіонів України.

За даними ООН, понад 3 мільйони людей втекли від бойових дій в Україні від початку повномасштабної російської агресії 24 лютого.