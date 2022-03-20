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«Укрзалізниця» запланувала дев’ять додаткових рейсів для евакуації на 20 березня

Вокзал у Львові 26 лютого 2022 року (ілюстраційне фото)

Протягом дня 20 березня «Укрзалізниця» здійснює дев’ять додаткових евакуаційних рейсів зі сходу України та Києва на захід, повідомляє перевізник.

Відтак заплановані такі поїзди:

  • два рейси Київ – Львів, о 8:00 та 17:00
  • Харків – Львів, 8:00
  • Харків – Ужгород, 11:30
  • Дніпро – Чоп, 20:00
  • два рейси Краматорськ – Львів, 13:00 та 16:00
  • Одеса – Ужгород, 22:32
  • Київ – Хелм (Польща), 19:13

На спеціальному порталі про евакуаційні рейси «Укрзалізниця» також оприлюднила перелік міжнародних евакуаційних рейсів із західних регіонів України.

За даними ООН, понад 3 мільйони людей втекли від бойових дій в Україні від початку повномасштабної російської агресії 24 лютого.

Кордон України та Польщі: «гуманітарний коридор» для біженців на пункті пропуску «Краковець» (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Кордон України та Польщі: «гуманітарний коридор» для біженців на пункті пропуску «Краковець» (фотогалерея)

На пункті пропуску «Краковець» у Львівській області облаштували так званий «гуманітарний коридор» для громадян, які перетинають українсько-польський кордон.
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