Верещук: 22 березня увага буде зосереджена на маршрутах для евакуації жителів Маріуполя

В Україні 22 березня основна увага буде зосереджена на евакуації жителів Маріуполя, постраждалого внаслідок російського вторгнення, повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, які цитує Офіс президента, для виїзду людей із Маріуполя до Запоріжжя сьогодні працюватиме три маршрути:

із Бердянська до Запоріжжя. Місце збору – спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27

з Мангушської громади до Запоріжжя. Місце збору – село Юр'ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна»

з Нікольського до Запоріжжя. Місце збору – школа № 2, вул. Паркова, 23.

За словами Ірини Верещук, автобуси подаватимуть до місць збору з 9:00 до 10:00.

«Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо приходити до автобусів організовано, відповідно до інструкцій наших представників на місці. Ми точно нікого не залишимо й продовжуватимемо евакуацію щодня за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо всіх», – наголосила віцепрем’єрка.

За її словами, із Запоріжжя до Маріуполя вирушили 21 автобус і вантажівки з гуманітарною допомогою, «опрацьовується» питання щодо доставки додаткового пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти автомобілі маріупольців.

Про інші гуманітарні коридори на 22 березня Верещук під час брифінгу в Офісі президента не повідомляла.

Напередодні в уряді повідомляли, що з Маріуполя до Запоріжжя 21 березня дісталися 3 007 маріупольців.

За даними міської влади, в місті, заблокованому російськими військами, загинули щонайменше 2,3 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще напочатку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.