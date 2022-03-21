Маріуполь: могили викопують на вулицях, ті, хто вижив, ховаються у підвалах

Ситуація у Маріуполі сьогодні після важких боїв: могили для померлих викопують на вулиці біля жилих будунків. Люди, які виживили, 11-й день ховаються у підвалах, кажуть, що їжі ще вистачить на тиждень максимум. Далі як бути – не знають.