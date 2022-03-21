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Маріуполь: могили викопують на вулицях, ті, хто вижив, ховаються у підвалах

Маріуполь: могили викопують на вулицях, ті, хто вижив, ховаються у підвалах
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Маріуполь: могили викопують на вулицях, ті, хто вижив, ховаються у підвалах

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Ситуація у Маріуполі сьогодні після важких боїв: могили для померлих викопують на вулиці біля жилих будунків. Люди, які виживили, 11-й день ховаються у підвалах, кажуть, що їжі ще вистачить на тиждень максимум. Далі як бути – не знають.

Маріуполь, місто Донецької області, перебуває в облозі протягом кількох тижнів. Сьогодні, 21 березня, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія вчиняє «масовий воєнний злочин», нападаючи на місто. Українська влада напередодні відкинула ультиматум армії РФ про здачу Маріуполя.

Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру Маріуполя через постійні обстріли, перешкоджаючи евакуації з міста цивільних. Росія обстріли мирного населення неодноразово заперечувала.

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