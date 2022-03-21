Деблокувати Маріуполь технічно можливо – Білецький 

Операція з деблокування Маріуполя технічно можлива, але залежить від пріоритетів, на які Генеральному штабу ЗСУ потрібно витрачати сили і засоби, вважає засновник полку спецпризначення «Азов» Андрій Білецький. Про це він сказав в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«У Генерального штабу фронт – вся Україна, і він бачить пріоритети по-своєму. Критикувати рішення на війні немає жодного сенсу. У військовому вимірі така операція можлива. Якщо Генштаб буде мати вільні сили – навіть серед тих ресурсів, які є – то це реальність. Якщо таких сил немає, наприклад, поновлення наступну на Київ чи Кривий Ріг, зрозуміло, що буде інша історія. Не гіпотетично, а реально це можливо, але залежить від багатьох факторів. Ми повинні привертати увагу світу до Маріуполя. Якби міжнародні організації працювали так, як по Сирії, то я певен, що можна було б домогтися твердого перемир’я на 5-7 днів, коли могло би пройти вивезення поранених бійців і могла б вийти більшість населення Маріуполя з міста. Але для цього про Маріуполь треба не забувати», – сказав Білецький.

Він додав, що поранених у боях за місто бійців багато, та нагадав висновки американської розвідки про те, що 50% бойових вильотів російської авіації відбуваються на Маріуполь.

«Вони застосовують реактивну корабельну артилерію і скупчили величезну кількість артилерії, знищуючи Маріуполь квартал за кварталом. Тут ідеться не про військову майстерність. Боєприпаси і метал просто висипаються на місто», – зазначив Білецький.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом зняти блокаду Маріуполя зараз неможливо, оскільки війська відбивають атаки армії РФ північніше на Донеччині.

За даними міської влади, в місті загинуло щонайменше 2,3 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще напочатку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.