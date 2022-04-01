Переговори України та Росії тривають у форматі відеозв’язку – Подоляк

Українська та російська сторони почали черговий раунд переговорів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає канал Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время» 1 квітня.

За словами Подоляка, переговори тривають у форматі відеозв’язку.

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Раніше 1 квітня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що українська сторона нібито «демонструє на переговорах розуміння реальності по Донбасу й Криму». При цьому в Києві неодноразово заявляли, що не мають наміру йти на будь-які територіальні поступки.

Українська і російська делегації 29 березня в Стамбулі проводили переговори щодо війни РФ проти України. Україна, серед іншого, на цих переговорах запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки.