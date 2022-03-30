Маріуполь: супутникові знімки показують наслідки нищення міста російською армією

Супутникові знімки від 29 березня фіксують значні руйнування житлових кварталів Маріуполя, а також довгі черги за їжею, у яких стоять люди, яким вдалося вижити під час постійних бомбардувань та обстрілів.



На знімках від Maxar Technologies видно руїни багатоповерхівок, а також Маріупольського драмтеатру, внаслідок авіаудару по якому, за словами місцевої влади, загинули сотні людей.



Російські війська вже четвертий тиждень тримають Маріуполь в облозі, одночасно бомбардуючи місто з повітря та обстрілюючи ракетами.



У місті гуманітарна катастрофа: немає води, їжі, медикаментів, зв'язку, тепло та електропостачання. Зруйновано 90% будівель. Загиблих ховають у братських могилах.

Досі, попри домовленості, немає безпечного коридору для вивезення цивільних, для підвезення їжі та ліків. Російська армія піддає обстрілам усі можливі шляхи виїзду з міста. Однак, за даними української влади, тисячі жителів Маріуполя, зокрема і діти без батьків, були, із порушенням міжнародного права, вивезені на територію Росії.



Наразі, за даними ОВА, на евакуацію із Маріуполя ще чекають чекає понад 160 тисяч людей.



