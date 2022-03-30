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Маріуполь: супутникові знімки показують наслідки нищення міста російською армією

Супутникові знімки від 29 березня фіксують значні руйнування житлових кварталів Маріуполя, а також довгі черги за їжею, у яких стоять люди, яким вдалося вижити під час постійних бомбардувань та обстрілів.

На знімках від Maxar Technologies видно руїни багатоповерхівок, а також Маріупольського драмтеатру, внаслідок авіаудару по якому, за словами місцевої влади, загинули сотні людей.

Російські війська вже четвертий тиждень тримають Маріуполь в облозі, одночасно бомбардуючи місто з повітря та обстрілюючи ракетами.

У місті гуманітарна катастрофа: немає води, їжі, медикаментів, зв'язку, тепло та електропостачання. Зруйновано 90% будівель. Загиблих ховають у братських могилах.
Досі, попри домовленості, немає безпечного коридору для вивезення цивільних, для підвезення їжі та ліків. Російська армія піддає обстрілам усі можливі шляхи виїзду з міста. Однак, за даними української влади, тисячі жителів Маріуполя, зокрема і діти без батьків, були, із порушенням міжнародного права, вивезені на територію Росії.

Наразі, за даними ОВА, на евакуацію із Маріуполя ще чекають чекає понад 160 тисяч людей.

Тліючі руїни житлового масиву в Маріуполі внаслідок російських бомбардувань та обстрілів. 29 березня 2022 року
1 Тліючі руїни житлового масиву в Маріуполі внаслідок російських бомбардувань та обстрілів. 29 березня 2022 року
Для порівняння: супутникове фото Маріуполя перед нападом Росії на Україну
2 Для порівняння: супутникове фото Маріуполя перед нападом Росії на Україну
Той самий мікрорайон Маріуполя, що і на фото вище, але вже після руйнувань, завданих російською армією. 29 березня 2022 року,
3 Той самий мікрорайон Маріуполя, що і на фото вище, але вже після руйнувань, завданих російською армією. 29 березня 2022 року,
Зруйнований Маріупольський драмтеатр з написом &laquo;діти&raquo;, який ще досі видно.&nbsp;29 березня 2022 року. Коли 16 березня театр зазнав нищівного російського авіаудару, там укривалася велика кількість людей. За оцінками міської ради, у результаті обстрілу загинули щонайменше 300 людей. Однак, досі, через обстріли, немає можливості розібрати завали.
4 Зруйнований Маріупольський драмтеатр з написом «діти», який ще досі видно. 29 березня 2022 року.

Коли 16 березня театр зазнав нищівного російського авіаудару, там укривалася велика кількість людей. За оцінками міської ради, у результаті обстрілу загинули щонайменше 300 людей. Однак, досі, через обстріли, немає можливості розібрати завали.
Цивільні жителі заблокованого російською армією Маріуполя стоять у черзі за їжею перед одним із останніх вцілілих магазинів міста. 29 березня 2022 року. Російські війська не пропускають продовольство, ліки та іншу допомогу до Маріуполя
5 Цивільні жителі заблокованого російською армією Маріуполя стоять у черзі за їжею перед одним із останніх вцілілих магазинів міста. 29 березня 2022 року.

Російські війська не пропускають продовольство, ліки та іншу допомогу до Маріуполя
Maxar Technologies вказує, що на супутникових знімках видно російські танки та броньовані машини, розставлені навколо житлових будинків Маріуполя. 29 березня 2022 року
6 Maxar Technologies вказує, що на супутникових знімках видно російські танки та броньовані машини, розставлені навколо житлових будинків Маріуполя. 29 березня 2022 року
Ще одне зображення військової техніки в одному із мікрорайонів Маріуполя. Російські війська розгортають свої позиції у місті, де є цивільне населення. 29 березня 2022 року. &nbsp;
7 Ще одне зображення військової техніки в одному із мікрорайонів Маріуполя. Російські війська розгортають свої позиції у місті, де є цивільне населення. 29 березня 2022 року.
 
Знищені житлові масиви у Маріуполі, фото від 29 березня 2022 року
8 Знищені житлові масиви у Маріуполі, фото від 29 березня 2022 року
Артилерійські батареї на вогневій позиції поблизу Талаківки, на північний схід від Маріуполя. 29 березня 2022 року. Фахівці Maxar Technologies повідомляють: &laquo;Російські війська та бронетехніка з танками та артилерією розгорнуті в житлових районах уздовж сходу та північного сходу міста та навколо них&raquo;
9 Артилерійські батареї на вогневій позиції поблизу Талаківки, на північний схід від Маріуполя. 29 березня 2022 року.

Фахівці Maxar Technologies повідомляють: «Російські війська та бронетехніка з танками та артилерією розгорнуті в житлових районах уздовж сходу та північного сходу міста та навколо них»

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