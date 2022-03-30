Маріуполь: супутникові знімки показують наслідки нищення міста російською армією

Супутникові знімки від 29 березня фіксують значні руйнування житлових кварталів Маріуполя, а також довгі черги за їжею, у яких стоять люди, яким вдалося вижити під час постійних бомбардувань та обстрілів.
На знімках від Maxar Technologies видно руїни багатоповерхівок, а також Маріупольського драмтеатру, внаслідок авіаудару по якому, за словами місцевої влади, загинули сотні людей.
Російські війська вже четвертий тиждень тримають Маріуполь в облозі, одночасно бомбардуючи місто з повітря та обстрілюючи ракетами.
У місті гуманітарна катастрофа: немає води, їжі, медикаментів, зв'язку, тепло та електропостачання. Зруйновано 90% будівель. Загиблих ховають у братських могилах.
Досі, попри домовленості, немає безпечного коридору для вивезення цивільних, для підвезення їжі та ліків. Російська армія піддає обстрілам усі можливі шляхи виїзду з міста. Однак, за даними української влади, тисячі жителів Маріуполя, зокрема і діти без батьків, були, із порушенням міжнародного права, вивезені на територію Росії.
Наразі, за даними ОВА, на евакуацію із Маріуполя ще чекають чекає понад 160 тисяч людей.
На знімках від Maxar Technologies видно руїни багатоповерхівок, а також Маріупольського драмтеатру, внаслідок авіаудару по якому, за словами місцевої влади, загинули сотні людей.
Російські війська вже четвертий тиждень тримають Маріуполь в облозі, одночасно бомбардуючи місто з повітря та обстрілюючи ракетами.
У місті гуманітарна катастрофа: немає води, їжі, медикаментів, зв'язку, тепло та електропостачання. Зруйновано 90% будівель. Загиблих ховають у братських могилах.
Досі, попри домовленості, немає безпечного коридору для вивезення цивільних, для підвезення їжі та ліків. Російська армія піддає обстрілам усі можливі шляхи виїзду з міста. Однак, за даними української влади, тисячі жителів Маріуполя, зокрема і діти без батьків, були, із порушенням міжнародного права, вивезені на територію Росії.
Наразі, за даними ОВА, на евакуацію із Маріуполя ще чекають чекає понад 160 тисяч людей.