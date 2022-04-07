Через обстріли у Маріуполі люди постійно перебувають у підвалах – мерія

Через постійні обстріли у Маріуполі неможливо жити на «поверхні міста», люди весь час перебувають у підвалах. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив заступник мера Сергій Орлов.

«На тих територіях, які контролюються українською армією, ЗСУ, там кожної години, кожного дня ідуть вуличні бої і навіть ті 150 тисяч жителів, яких ми наразі рахуємо, вони на поверхні не знаходяться. Усі вони живуть під землею у бомбосховищах, по підвалах переховуються від обстрілів. Тобто наразі жити на поверхні, над землею у місті неможливо», – зазначив він.

Через таку ситуацію, за словами Орлова, також неможливо порахувати кількість загиблих. Він припускає, що може йтися про «жахливі цифри».

6 квітня влада Маріуполя заявила, що після міжнародного розголосу подій у Бучі, у Маріуполі Росія запустила в роботу мобільні крематорії, де спалюють тіла загиблих внаслідок російського вторгнення містян.

5 квітня Служба безпеки України повідомила, що Росія готує «масштабну провокацію» в Маріуполі, щоб звинуватити Україну. Для цього, за її даними, планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих росіянами, та представити їх як масових жертв українських військ.

Ситуація у Маріуполі Донецької області залишається однією з найскладніших. Місто перебуває під постійними ударами російської авіації без тепла, питної води, зв’язку та елементарних засобів для існування.