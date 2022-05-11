Дівчинку, яку під час евакуації з «Азовсталі» розлучили з матір’ю, передали родичам

Чотирирічну дівчинку Алісу, яку російські війська розлучили з матір’ю під час евакуації з заводу «Азовсталь», передали рідним. Про це Радіо Свобода повідомила керівниця Служби у справах дітей Запорізької області Антоніна Матвєєва.

«Дівчинку наказом Служби у справах дітей Запорізької міської ради передано дідусеві. Зроблена була конференція з бабусею, рідною бабусею, яку вона впізнала. Бабуся перебуває у Польщі, тому відбулося відповідне спілкування. Оформили документи, отримали дублікати свідоцтва про народження дівчинки. Дівчинка наразі вирушає з рідними, згідно наказу служби», – розповіла Антоніна Матвєєва.

Як повідомили у обласній Службі у справах дитини, це 36-й випадок, зафіксований службою, коли малолітні діти до 14 років, самі, без батьків, прибували під час евакуації до Запоріжжя.

«Відпрацьовано на сьогодні законодавством, що якщо діти приїжджають без супроводу малолітні, то їх влаштовує Служба у справах дітей. Як обласна, так і міська служба чергує на хабах (для переселенців – ред.). Дітей влаштовують на тимчасове влаштування. Якщо 72 війна, то, рахуйте, кожного другого дня приїжджає така дитина. І служба робить, це згідно законодавства: нікому не оголошуючи, просто вирішуючи ці питання. Діти, що виїжджають за кордон, яким є 16 років, на території України можуть пересуватися, а за кордоном – ні. Тому шукаємо тих батьків без супроводу, яких вони поїхали. Батьки нам скидають довіреність. Обласна служба завіряє ці довіреності. Таких було дітей 50», – додає голова Служби у справах дітей Запорізької області.

Напередодні полк «Азов» повідомив, що під час евакуації з «Азовсталі» чотирирічну дитину розлучили з матір’ю.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що силоміць вивезених до Росії із окупованих територій українців розлучають із дітьми.