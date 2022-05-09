Дівчинку, яку під час евакуації з «Азовсталі» розлучили з матір’ю, передадуть родичам – Денісова

Чотирирічну дівчинку Алісу, яку російські війська розлучили з матір’ю під час евакуації з заводу «Азовсталь», передадуть родичам. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона нагадала, що, за наявною в української влади інформацією, російські війська відправили жінку до фільтраційного табору.

«Наразі дівчинка Аліса вже в безпеці. Її тимчасово прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації. Знайдено родичів Аліси. Найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України», – повідомила омбудсвумен.

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Вона вказала на те, що російські війська продовжують порушувати права, зокрема, українських дітей. Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень.

Напередодні полк «Азов» повідомив, що під час евакуації з «Азовсталі» чотирирічну дитину розлучили з матір’ю.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що силоміць вивезених до Росії із окупованих територій українців розлучають із дітьми.