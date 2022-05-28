У Маріуполі російські окупанти відкрили школу – Андрющенко

У Маріуполі Донецької області російські окупаційні сили відкрили школу №65. Про це повідомляє у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко (він не перебуває в окупованому місті).

«Задля того батьків примусили прибрати сміття, закрити вікна плівкою та навести вигляд ладу. Фактично набрано 9 класів різного віку по 35-45 дітей в кожному. В школі працює невелике крило по кількості класів. Харчування дітей немає. Електрика подається від одного генератора, тому де-факто освіта без будь-якої комп’ютерної техніки», – йдеться в його повідомленні.

Викладання, наголошує радник мера Маріуполя, російською: мова, література, математика.

Випускникам обіцяють видати «дипломи» «ДРН» та пропонують одразу вступ до низки російських ВНЗ, які знаходяться в дупі світу економічно депресивних регіонах та не користуються попитом росіян. Радянський союз повернувся до Маріуполя у всіх яскравих фарбах середньовіччя та тоталітаризму. Не вистачає лише перейменувати Маріуполь на Жданов та відновити бюст кату Ленінграда», – зауважив він.

Андрющенко також наголосив, що окупанти замість українських книжок вже приготували в Донецьку партію «зомбілітератури» для Маріуполя та Маріупольського району.

«Подарунок від політиків та регіонів Росії днями з помпою та фанфарами буде передано в Маріуполь. Немає сумніву, що Росія проводить роботу зі знищення української самоідентифікації дітей Маріуполя. Якщо сучасний нацизм має якусь іншу форму – то я не знаю, яку», – зауважив він.

26 травня Андрющенко повідомляв, що російські окупанти запланували відкрити 9 шкіл і оголосили про продовження навчального року до 1 вересня.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські військові тримали оборону в місті майже 90 днів.

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