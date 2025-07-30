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Новини | Суспільство

Повітряні сили: армія РФ вночі застосувала до 8 реактивних БПЛА на північному напрямку

Військовий мобільної вогневої групи веде вогонь із зенітного кулемета по російському дрону на Харківщині, липень 2025 року
Військовий мобільної вогневої групи веде вогонь із зенітного кулемета по російському дрону на Харківщині, липень 2025 року

Російська армія атакувала Україну, запустивши 78 ударних безпілотників Shahed і імітаторів протягом ночі, повідомляє командування Повітряних сил вранці 30 липня.

Пуски здійснювалися з напрямків Орла, Курська та Гвардійського в окупованому Криму.

«Особливість нічної атаки – застосування ворогом до 8-ми реактивних БпЛА на північному напрямку», – зазначає командування.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

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«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни», – йдеться в зведенні.

Військові зафіксували влучання 27 дронів у семи локаціях і падіння уламків збитих на двох.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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