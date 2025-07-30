Повітряні сили: армія РФ вночі застосувала до 8 реактивних БПЛА на північному напрямку

Російська армія атакувала Україну, запустивши 78 ударних безпілотників Shahed і імітаторів протягом ночі, повідомляє командування Повітряних сил вранці 30 липня.

Пуски здійснювалися з напрямків Орла, Курська та Гвардійського в окупованому Криму.

«Особливість нічної атаки – застосування ворогом до 8-ми реактивних БпЛА на північному напрямку», – зазначає командування.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

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«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни», – йдеться в зведенні.

Військові зафіксували влучання 27 дронів у семи локаціях і падіння уламків збитих на двох.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



