Шмигаль і Сирський провели розмови з німецькими колегами про ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову з очільником німецького Міноборони Борисом Пісторіусом – про це він повідомив 29 липня.

Він розповів, що подякував за надану Німеччиною підтримку, зокрема, в межах міжнародних коаліцій та оборонних пакетів. Сторони обговорили домовленості за підсумками «Рамштайну» та підготовку до наступних зустрічей.

«Розповів про нагальні потреби Сил оборони України до кінця року. Поінформував також міністра про чергові російські удари по українських містах, про людей, яких убили росіяни цієї ночі», – заявив Шмигаль.

Він вказав на критичні потреби України в посиленні протиповітряної оборони й подякував за підтримку у питаннях постачання систем Patriot.

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Крім того, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про телефонну розмову з генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром:

«Розповів про поточну обстановку у районах ведення бойових дій. Наголосив на важливості посилення захисту наших міст та критичної інфраструктури від комбінованих повітряних атак росіян. Обговорили ключові потреби Збройних Сил України, зокрема в системах ППО різної дальності та ракет до них, радарах тощо».

Сирський додав, що подякував за суттєву допомогу Німеччини в оснащенні українського війська бронетехнікою та артилерійськими системами, розбудові інтегрованої протиповітряної оборони, а також підготовці військових.

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Окремо він згадав про участь ФРН у фінансуванні оборонних програм українських виробників.

«Наразі ми вважаємо іноземне інвестування в українську оборонну промисловість ключовим елементом допомоги. Переконаний, що наша спільна робота буде приносити конкретні результати важливі для національних інтересів обох країн та безпеки усього європейського простору», – заявив головнокомандувач.

Німецька сторона наразі не коментувала розмову.

Міністри оборони Німеччини та Великої Британії Борис Пісторіус і Джон Гілі 21 липня на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») розповіли про спільний план посилення української протиповітряної оборони.



