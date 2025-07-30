«Укрзалізниця»: у Павлограді через удар РФ пошкоджений вокзал, колії, контактна мережа

Російські військові в ніч на 30 липня вкотре атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджений вокзал у Павлограді, колії і контактна мережа, повідомляє «Укрзалізниця».

«Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії, вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом – «з міркувань безпеки і задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження».

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що російські військові в ніч на 30 липня атакували Дніпропетровщину безпілотниками, внаслідок чого постраждали дві людини, зокрема чоловік 1955 року народження у Павлограді, а також загинула худоба і виникли пожежі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.