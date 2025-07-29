Лисак: війська РФ протягом дня артилерією та дронами атакували Нікопольщину – поранені дві людини

Російські війська протягом дня артилерією та FPV-дронами атакували Нікопольщину – поранені 50-річна жінка та 57-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, сили РФ поцілили по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах.

«Пошкоджені п’ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, авто. Понівечені інфраструктура та магазин. Зачепило газогін і лінію електропередач. Виникли займання», – написав він у телеграмі.

Лисак додав, що також безпілотниками російський агресор вдарив по Синельниківщині – Покровській, Межівській, Маломихайлівській громадах, сталися пожежі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.