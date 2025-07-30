Григоров: російська армія вдарила по будівлі Сумської ОДА, є постраждалі

Російська армія вдарила по Сумах 30 липня, повідомляє місцева влада. Зокрема, повідомляє виконувач обов’язків міського голови області Артем Кобзар, у місті пролунало два вибухи через влучання безпілотників.

Перший безпілотник влучив по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо, ніхто не постраждав.

«Другий вибух – це також «приліт» безпілотника в центральну частину міста по нежитловому приміщенню. За попередньою інформацією, дві людини поранені. На місці працюють відповідні служби», – заявив Кобзар.

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Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про влучання в будівлю Сумської обласної державної адміністрацію:

«У п’ятницю й суботу ворог уже атакував будівлю обласної державної адміністрації ударними дронами. Сьогодні – нова спроба знищити».

За даними Григорова, внаслідок атаки є постраждалі, 75-річну жінку госпіталізували з уламковим пораненням.

Голова області припустив, що російські війська можуть продовжити бити по будівлі ОДА.

«Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури», – додав він.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



