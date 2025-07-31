Російські військові завдали удару по центру Краматорська, є загиблий і 11 поранених – влада

Російські військові після 14-ї години завдали удару по центру Краматорська на Донеччині, повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Краматорськ зазнав ворожого удару - центральна частина міста», – повідомив керівник, додавши згодом, що «є постраждалі».

Згодом начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що о 14:15 сили РФ скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Краматорську.

«Відомо про одну загиблу людину та 11 поранених. Під завалами можуть перебувати люди. Зараз на місці працюють органи влади, підрозділи поліції, ДСНС. Усім пораненим надана кваліфікована медична допомога», – сказав очільник ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.