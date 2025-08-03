Повітряні сили: ЗСУ вночі знешкодили 60 БпЛА та ракету «Іскандер-М»

Російські війська у ніч на на 3 серпня атакували Україну 76 дронами та сімома ракетами різних типів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



За повідомленням, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила/подавила 60 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни, а також балістичну ракету «Іскандер-М».



Військові зафіксували влучання шести ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) у двох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.