ОВА: Миколаїв вночі зазнав ракетного удару РФ – постраждали семеро людей, є руйнування

Російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву – постраждали семеро людей, зруйновані три приватні будинки та пошкоджені ще понад 30 житлових будинків, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Уночі, 2 серпня, о 22:01 завдано ракетний удар по обласному центру. Унаслідок чого зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень», – написав він у телеграмі.

За його словами, постраждали семеро людей, чотирьом з них медичну допомогу надали на місці.

«Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно», – додав Кім.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



