ДСНС: у Білій Церкві через російські удари виникли масштабні пожежі на підприємствах

Російські військові в ніч на 1 серпня завдали низки ударів по Білоцерківському району Київщини, внаслідок чого у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка», – йдеться в повідомленні.

У Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що постраждалих серед населення немає.

«Вночі ворог в черговий раз атакував Київщину за допомогою БпЛА. Сигнал тривоги було оголошено у Бориспільському, Білоцерківсткому, Фастівському та Обухівському районах. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі», – повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

За його словами, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не було.

«У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки сталося загорання виробничих приміщень і часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств. Рятувальники продовжують гасіння пожежі на території виробництва», – додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.