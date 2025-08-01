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ДСНС: у Білій Церкві через російські удари виникли масштабні пожежі на підприємствах

«До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка» (фото архівне)
«До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка» (фото архівне)

Російські військові в ніч на 1 серпня завдали низки ударів по Білоцерківському району Київщини, внаслідок чого у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка», – йдеться в повідомленні.

У Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що постраждалих серед населення немає.

«Вночі ворог в черговий раз атакував Київщину за допомогою БпЛА. Сигнал тривоги було оголошено у Бориспільському, Білоцерківсткому, Фастівському та Обухівському районах. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі», – повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

За його словами, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не було.

«У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки сталося загорання виробничих приміщень і часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств. Рятувальники продовжують гасіння пожежі на території виробництва», – додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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