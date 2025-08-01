Повітряні сили: війська РФ вночі запустили по Україні 72 БпЛА, знешкоджені 44

Російські військові в ніч на 1 серпня атакували Україну 72 ударними безпілотниками типу Shahed і БпЛА-імітаторами різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання 28 БпЛА у дев’яти локаціях, атаковані прифронтові території Харківської, Донецької, Дніпропетровської областей і Київщину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.