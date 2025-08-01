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Одна людина загинула, 5 – поранені внаслідок удару РФ по Запорізькому району – ОВА

За даними ОВА, протягом доби загарбники завдали 614 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області (фото архівне)
За даними ОВА, протягом доби загарбники завдали 614 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області (фото архівне)

63-річний чоловік загинув, ще п’ятеро людей – поранені внаслідок російського удару по Запорізькому району, повідомив вранці 1 серпня голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, чоловік загинув через обстріли у Веселянці.

Серед поранених: 65-річний чоловік у Малокатеринівці і 36-річна й 77-річна жінки: одна – у Веселянці, інша – у Малокатеринівці. Де були поранені ще двоє людей – Федоров не уточнив.

За його словами, протягом доби загарбники завдали 614 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, надійшло 45 повідомлень про руйнування квартир і приватних будинків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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