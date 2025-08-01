Одна людина загинула, 5 – поранені внаслідок удару РФ по Запорізькому району – ОВА

63-річний чоловік загинув, ще п’ятеро людей – поранені внаслідок російського удару по Запорізькому району, повідомив вранці 1 серпня голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, чоловік загинув через обстріли у Веселянці.

Серед поранених: 65-річний чоловік у Малокатеринівці і 36-річна й 77-річна жінки: одна – у Веселянці, інша – у Малокатеринівці. Де були поранені ще двоє людей – Федоров не уточнив.

За його словами, протягом доби загарбники завдали 614 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, надійшло 45 повідомлень про руйнування квартир і приватних будинків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.