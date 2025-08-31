У Херсоні загинула жінка через скид вибухівки з російського дрона – влада

Через скид вибухового пристрою з російського дрона у Дніпровському районі Херсона смертельних поранень зазнала жінка. Про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Також, за даними ОВА, близько 10:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона. Внаслідок цієї атаки постраждали шестеро чоловіків.

Наприкінці червня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що цивільні люди у прифронтових районах України потерпають внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії, здійснених російськими військовими, а велика кількість таких атак погіршила й без того критичну гуманітарну ситуацію вздовж лінії фронту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



