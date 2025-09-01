Повітряні сили ЗСУ заявляють про знешкодження 76 російських дронів

У ніч на 1 вересня сили РФ атакували Україну 86 ударними дронами типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків у Росії, а також із Гвардійського в окупованому Криму, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 76 ворожих БпЛА типу «Шахед» і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на шести локаціях», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.