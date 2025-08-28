Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Синєгубов: через російський удар по Куп’янську загинув чоловік, двоє людей постраждали

Наслідки російських обстрілів Куп’янська, квітень 2024 року
Наслідки російських обстрілів Куп’янська, квітень 2024 року

Російська армія вранці 28 серпня обстріляла Куп’янськ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На жаль, загинув 33-річний чоловік, постраждали 37-річні жінка та чоловік», – заявив він.

Також, за даними голови області, вранці в четвер через російську агресію сталася розгерметизація магістрального газопроводу. Без газопостачання залишилися 56 населених пунктів і понад 30 тисяч абонентів. На цей момент, додав він, подачу газу частково відновили, бригади продовжують працювати.

Читайте також: ДСНС: кількість загиблих через російський удар по Києву зросла до 17

«На Куп’янському напрямку евакуації потребують ще понад 5 тисяч людей. У самому місті Куп’янськ залишається 933 людини. Постійно наголошуємо: евакуація – єдиний спосіб зберегти життя і убезпечити рідних», – додав Синєгубов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


