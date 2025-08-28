Синєгубов: через російський удар по Куп’янську загинув чоловік, двоє людей постраждали

Російська армія вранці 28 серпня обстріляла Куп’янськ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На жаль, загинув 33-річний чоловік, постраждали 37-річні жінка та чоловік», – заявив він.

Також, за даними голови області, вранці в четвер через російську агресію сталася розгерметизація магістрального газопроводу. Без газопостачання залишилися 56 населених пунктів і понад 30 тисяч абонентів. На цей момент, додав він, подачу газу частково відновили, бригади продовжують працювати.

«На Куп’янському напрямку евакуації потребують ще понад 5 тисяч людей. У самому місті Куп’янськ залишається 933 людини. Постійно наголошуємо: евакуація – єдиний спосіб зберегти життя і убезпечити рідних», – додав Синєгубов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



