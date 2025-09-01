Російський дрон атакував цивільне авто на Харківщині, є жертви – прокуратура

Російський безпілотник 31 серпня близько 22:30 у селі Подоли Купʼянського району уразив цивільне авто, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«59-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували до лікарні. Його дружина, якій був 51 рік, загинула», – вказано в повідомленні.

Досудове розслідування відбувається за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.