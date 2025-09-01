Влада Чернігівщини: двоє людей поранені через удари російських БПЛА

Армія Росії атакувала прикордонну громаду Чернігівської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус увечері 1 вересня.

За його даними, російські війська ударили безпілотниками по місту Городня в Чернігівському районі. У місті зафіксовані три вибухи.

«Поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізують до обласної дитячої лікарні. Також травми отримала 50-річна місцева жителька, її госпіталізовано до місцевої лікарні», – заявив Чаус.

Він додав, що атаки також пошкодили приватні будинки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



