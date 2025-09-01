Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Влада Чернігівщини: двоє людей поранені через удари російських БПЛА

Наслідки обстрілів Чернігівщини, травень 2024 року
Наслідки обстрілів Чернігівщини, травень 2024 року

Армія Росії атакувала прикордонну громаду Чернігівської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус увечері 1 вересня.

За його даними, російські війська ударили безпілотниками по місту Городня в Чернігівському районі. У місті зафіксовані три вибухи.

«Поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізують до обласної дитячої лікарні. Також травми отримала 50-річна місцева жителька, її госпіталізовано до місцевої лікарні», – заявив Чаус.

Читайте також: ОВА: семеро жителі Сумщини постраждали через російські обстріли протягом дня

Він додав, що атаки також пошкодили приватні будинки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


