Прокуратура Херсонщини: через російські обстріли протягом дня є загибла й поранені

Російські війська атакували Херсонську область артилерією та дронами різного типу протягом дня, повідомляє обласна прокуратура увечері 28 серпня.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про вчинення воєнних злочинів.

На 17 годину було відомо про одну загиблу й шістьох поранених.

«Протягом дня російські військові кілька разів обстрілювали Херсон з артилерійської зброї. Один з них стався орієнтовно об 11:30 та прийшовся по території лікарні. Внаслідок атаки госпіталізували 25-річну жінку. Втім, від важких травм пізніше вона померла», – заявляє прокуратура.

Двоє жителів Херсона були поранені через артилерійські обстріли. У Зимівнику постраждало літнє подружжя – вони опинилися під завалами приватного будинку.

Ще двоє людей, додає відомство, зазнали поранень через використання російськими загарбниками безпілотників у Херсоні та Білозерці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



