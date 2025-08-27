Прокуратура: у Купʼянську російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку – постраждало подружжя

На Харківщині у Купʼянську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль – постраждало подружжя, повідомляє у телеграмі пресслужба обласної прокуратури.



За даними слідства, удар стався близько 9:20, внаслідок атаки поранення та травми отримали 69-річний чоловік і його 63-річна дружина.

Про російські атаки БпЛА по цивільним, а також по автівках медиків повідомляється регулярно. Найчастіше такі повідомлення надходять з Херсонщини.

Правозахисна організація Human Rights Watch у своєму звіті, оприлюдненому в червні, писала, що війська РФ неодноразово використовували дрони для навмисних нападів на цивільне населення й цивільні об’єкти в Херсоні, що є серйозним порушенням законів війни і, очевидно, становить воєнні злочини і злочини проти людяності.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



