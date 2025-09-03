У Ростовській області РФ через атаку дронів затримуються 26 поїздів

Унаслідок повітряної атаки на залізничній станції Кутейникове в Ростовській області порушена робота контактної мережі, повідомив зранку 3 вересня тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Юрій Слюсар.

«Через влучання боєприпасу, що не розірвався, на дах будівлі станції вночі були евакуйовані пасажири і співробітники. Ніхто з людей не постраждав. Зараз будівля оточена. Викликані сапери», – написав він.

За даними «Російських залізниць», затримуються 26 пасажирських поїздів, максимальне відставання від графіка становило 4 години 15 хвилин.

Міністерство оборони Росії прозвітувало про 105 збитих українських безпілотників над п’ятьма російськими регіонами, окупованим Кримом і акваторіями Чорного та Азовського морів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.