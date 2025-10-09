Війська РФ рвуться до Сіверська та Лиману: ціль – Слов'янськ?

Армія РФ просунулася біля Виїмки – селища на південному сході від Сіверська, повідомив проєкт DeepState 9 жовтня. Судячи з останнього оновлення мапи, «сіра зона» з боку Виїмки зараз за менш ніж за три кілометри від південних околиць міста. За минулий місяць агресору вдалося просунутися і на півночі від Сіверська – «сіра зона» нависає над містом з боку селищ Верхньокам'янське–Серебрянка–Дронівка.

Триває тиск армії РФ і в напрямку Лиману. Ростислав Ящишиа, начальник відділення комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, назвав Торське, Зарічне і Ямпіль є «останніми каменями перешкоди» для російської армії на шляху до важливого вузлового центру – Лиману.

«Оскільки це важливий вузловий хаб, багато укріплень є, багато підвалів, багато споруд, залізниця – їм це дуже потрібно», – пояснив він «Суспільному».

Ящишин зазначає, що російські війська атакують групами з одного-двох солдатів замість трьох-чотирьох, як це було раніше. За його словами, водночас російські війська збільшують радіус атаки і атакують з різних точок, щоб відволікти українські безпілотники.

Обидва міста – Лиман і Сіверськ – лежать на шляху до Слов'янська. У вечірньому звіті Генштабу 8 жовтня з'явився новий напрямок – Слов'янський, який раніше позначався як Сіверський. Станом на ранок відомство відзвітувало про 10 атак на цьому напрямку, на Лиманському – 15.

