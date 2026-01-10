Київ повертається до планових графіків. У Міненерго пояснили, чому в деяких споживачів зберігаються аварійні відключення

У Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів, місто повертається до планових графіків відключень, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.



«У Києві за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисячам абонентів. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок обстрілів, ще 223 тисячі – через складні погодні умови. Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів», – сказав Колісник в ефірі національного телемарафону.



Він пояснив, що після атак РФ частина розподільчих мереж зазнала також пошкоджень – саме через це деякі споживачі залишаються без електроенергії, у них діють аварійні відключення.



«Водночас поруч можуть бути будинки, заживлені від енергетичних вузлів, які залишаються в роботі. Навіть якщо будинок на тій же вулиці може живитися з іншої лінії електропередач, яка не пошкоджена. Зараз триває робота з локалізації цих пошкоджень та резервні перепідключення на відновлені лінії електропередач», – розповів він.



Також після масованої атаки минулої ночі складною залишається ситуація і на Дніпропетровщині – наразі знеструмлені 53 тисячі абонентів. Водночас завдяки аварійно-відновлювальним роботам упродовж дня вже вдалося заживити понад 40 тисяч споживачів.



«Найскладнішою ситуація продовжує залишатися у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах, зокрема на Донеччині, де через постійні ворожі удари по мережах передачі та розподілу електроенергії вимушено застосовуються аварійні відключення», – додав заступник міністра.

Окремо Микола Колісник зазначив, що на роботу енергосистеми суттєво вплинула негода. Станом на 16:00 через негоду без електропостачання повністю або частково залишалися 366 населених пунктів у кількох областях, найбільше – у Київській та Чернігівській областях.

Вночі 9 січня війська РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, основною ціллю якого була Київщина.

Мер Києва повідомив, що нічна атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Також Віталій Кличко звернувся до жителів столиці і закликав за можливості тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області знеструмлені понад 500 тисяч споживачів











