Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було понад 130 боєзіткнень, 36 з них – було на Покровському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення, найбільше – 36 атак – було на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.



На цій ділянці фронту противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. На Покровському напрямку українські захисники стримують натиск агресора, в деяких локаціях бої досі тривають.

За даними штабу, на Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 17 російських атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе, а на Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.



Також російські війська продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Оріхівському напрямках.



На Краматорському та Придніпровському напрямках на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Читайте також: ISW про удар по греблі на Харківщині: війська Росії намагаються порушити логістику ЗСУ

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.