Чеські митці провели акцію «Культуру не зупинити!»

Ввечері у понеділок потужними струменями світла розсвітились заклади культури по всій Чеській Республіці.

Цією акцією актори, художники, співаки, балетмейстери, режисери, майcтри кіно хотіли вказати на об’єкти, де в вечірні години мали б гратись вистави, мали б лунати музика і спів, але від 12 жовтня в умовах карантину у зв’язку з COVID-19 вони закриті.

Ініціатори акції «Культуру не зупинити!» наголошують, що вони в жодному разі не виступають проти ухвалених урядом заходів, в результаті яких довелось тимчасово зупинити роботу театрів, кіно, клубів.

«Розсвітімо маяки чеської культури! Тому що культура не дасть глядачам зазнати краху і завдяки їхній підтримці не впаде сама. Давайте знову будемо разом! Ми це подолаємо!» – закликає приєднатися до акції «Культуру не зупинити!» один з її ініціаторів Ростислав Новак, актор театру «Cirk La Putyka» (новий театральний колектив, який у своїй творчості поєднати акробатику, модерний танець, ляльковий театр, концерт і спорт).

До акції «Культуру не зупинити!» вже приєдналися понад 70 творчих колективів, серед них Національні театри в Празі і Брно, Чеська філармонія, Асоціація професійних театрів, театри в містах Градец Кралове, Трутнов, Ліберец, Їглава, Оломоуц, Млада Болеслав та багато інших.