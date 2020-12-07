«Туберкулезные «сторублевки»: жителей оккупации напугали странным фейком

(Друкуємо мовою оригіналу)

На листовках украинских волонтеров, стилизированных под сторублевую российскую купюру, в Луганске обнаружили «возбудителей микобактерий туберкулеза». Такой сюжет вышел на канале оккупационной администрации Луганска. Там призывали людей не брать в руки эту «гадость», сказали, что некоторым любопытным уже стало плохо, а Украина разбросала отравленную агитацию намеренно в районе общеобразовательной школы. Радио Донбасс.Реалии отыскало волонтеров, запускавших листовки. И даже потрогало аналогичные. Так был ли туберкулез?

Итак, что случилось по версии подконтрольного России канала: на оккупированный город Славяносербск упали листовки в виде 100-рублевых банкнот. Жителям, их подобравшим, вскоре стало плохо, заявил Артем Ващенко, которого представили как начальника «Славяносербского РОВД»: «Стали поступать жалобы на ухудшение состояния здоровья. Руководством «МВД ЛНР» было принято решение направить вышеуказанные изъятые листовки, образцы, на исследование в «республиканскую санитарно-эпидемиологическую службу».

Голос за кадром сообщает, что листовки исследовали в лаборатории, в кадре в это время женщина в белом халате что-то внимательно изучает под микроскопом. Зрителям сообщают, что в санстанции листовки проверили на наличие возбудителей кишечных инфекций, и, не найдя их, направили объект в противотуберкулезный диспансер. А там ПЦР-исследование обнаружило на листовках «возбудителя микобактерий туберкулеза».

Результат будет известен через 70 дней

«Лаборатория провела посев этого материала. Это входит в алгоритм обследования. Результат будет известен через 70 дней», – говорит Наталья Рыбченко, руководитель противотуберкулезного диспансера.

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Почему это неправда

Проверить правдоподобность этой новости довольно просто. Инкубационный период туберкулеза составляет как минимум месяц! Так что людям никак не могло «стать нехорошо» в день контакта с якобы зараженной бумагой.

Также мы посмотрели сайты украинских и российских лабораторий, которые проводят исследование на туберкулез методом ПЦР. Для этого рекомендуют сдавать чаще всего кровь, мочу, смывы с бронхов, эякулят. Все это – биологический материал. В Луганске заявляют, что взяли анализ ПЦР с бумаги.

Мы также показали эту историю инфекционисту.

Я не думаю, что кто-то специально кашляет на эти листовки. Это полный бред

«Я не думаю, что кто-то специально кашляет на эти листовки. Это полный бред. Я не считаю, что это заслуживает внимания и не считаю, что листовки могут быть распространителями инфекции», –комментирует врач-инфекционист Дмитрий Яковенко.

По мнению Яковенко, теоретически, даже если и были бактерии на листовках, – то их могли занести уже на оккупированных территориях. Если, например, их держал в руках и кашлял на них больной человек.

Сейчас там, как и здесь, все силы должны быть брошены на борьбу с коронавирусом

«Сейчас там, как и здесь, все силы должны быть брошены на борьбу с коронавирусом. Я не думаю, что там все побросали и начали тысячи листов сеять на дорогостоящие среды и выяснять: есть там бацилла Коха или нет. Поэтому я подвергаю большому сомнению ту информацию, которая идет оттуда, что кто-то целенаправленно здесь тысячи листов обкашлял», – убежден Дмитрий Яковенко.

Кто сбросил «сторублевки»

В этой истории достоверно одно: листовки действительно были, их сбросили на оккупированную часть Луганской области с беспилотника волонтеры. Беспилотником управлял волонтер с позывным «Снигурь». Идею сделать и сбросить листовки, оформленные под сторублевую банкноту, «Снигурь» называет «стопроцентным троллингом».

То, что они рассказывают про туберкулез, специально делается для того, чтобы люди, которые находят такие листовки, не оставляли их дома

«Это был анекдот. Самый настоящий анекдот (смеется). До такого же надо было додуматься! Ну, если люди верят в «распятых мальчиков», то они и про туберкулез могут поверить. То, что они рассказывают про туберкулез, специально делается для того, чтобы люди, которые находят такие листовки, не оставляли их дома. Потому что это пропаганда, или как там они квалифицируют. Поэтому они придумывают любые истории про нас: даже писали, что мы собираемся Крым бомбить», – комментирует «Снигурь» обвинения российских гибридных сил.

Сам «Снигурь» до войны работал управляющим трейдером, торговал на фондовой бирже. В начале российской агрессии на Донбассе он не подошел для службы в окопах по состоянию здоровья, поэтому выучился на пилота беспилотника. Самолет «Лелека» – украинский, его сделали в Днепропетровске инженеры компании «DeViRo». И этот запуск листовок на ОРДЛО – уже не первый.

Чтобы наши дети не сидели в подвалах, – мы пошли воевать добровольцами

«Война находится от моей малой родины в ста километрах по прямой. Чтобы наши дети не сидели в подвалах, чтобы не обстреливали дома наших родителей, – мы пошли воевать добровольцами», – делится мотивацией пилот.

Как сбрасывают

Мы посмотрели, как происходит сброс листовок с помощью «Лелеки». Самолет связывают с пилотом антенны, на ноутбуке в специальной программе прописывают маршрут. «Снигурь» говорит, что две недели учился работать в этой программе.

Листовки загружают в отсек внутри самолета: за один раз их туда помещается около 3 тысяч. На листовках поздравления с Днем вооруженных сил Украины и надписи «Победа будет за нами».

Самолет летит по маршруту и возвращается назад. «Снигурь» рассказывает, что российские гибридные силы постоянно пробуют перехватить и посадить «Лелеку», но еще ни разу не получалось.

В этот раз в честь Дня ВСУ самолет пролетел над оккупированной Горловкой на километровой высоте при морозе и ветре, который дул со скоростью 16 м/с. Сброс прошел успешно, а «Лелека» вернулся домой.

«Это совершенно дикая история» – аналитик

Обычно попадание волонтерских листовок на оккупированных территориях стараются замалчивать. Но эта акция выдалась особенно успешной: листовки напечатали «под деньги». И это привлекло внимание людей. Они стали подбирать «сторублевки», что говорит о крайне низком уровне жизни на оккупированной части Луганщины. В этом убеждена Мария Кучеренко, аналитик Центра исследования проблем гражданского общества. Люди брали деньги-листовки и, возможно, пробовали ими расплачиваться. Поэтому в Луганске придумали ответить, как говорит Кучеренко, такой «низкопробной пропагандой».

Им пришлось информационно реагировать на это, выдумывая совершенно дикую историю про туберкулез

«Если людям не нужны деньги, если они не нуждаются очень остро – очевидно, они ничего с пола подбирать не будут. Особенно сейчас, когда коронавирус, и все всего боятся. Поэтому им пришлось информационно реагировать на это, выдумывая совершенно дикую историю про туберкулез», – считает аналитик.

По мнению Марии Кучеренко, украинские чиновники должны объяснить людям в Донецке и Луганске, что история с туберкулезом на листовках – очередной элемент абсурдности жизни в оккупации.

Они продолжают придумывать антинаучные вещи, люди начинают частично в это верить

«Довести до людей тот основной месседж, что эти оккупационные администрации не только не способны их обеспечить (если люди кидаются на эти «сторублевые бумажки», то это очевидный факт), они еще и продолжают придумывать абсолютно антинаучные вещи, которые ведут к тому, что люди начинают частично в это верить и транслировать дальше», – рассуждает Кучеренко.

А волонтеры уже планируют новые информационные акции по сбросу листовок над оккупированными российскими гибридными силами территориями.

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