Гітлянська повідомила, що йде з посади речниці СБУ

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомила, що залишає свою посаду.

Вона зазначила, що пропрацювала на цій посаді шість років.

«Це був надзвичайно цікавий та цінний досвід. За цей час доля звела мене зі справжніми офіцерами-патріотами, які робили все можливе і неможливе для захисту нашої країни від російського агресора. Інколи, мені як PRщику, було надзвичайно шкода, що найцікавіші, найзначніші операції Служби, якими б пишалась будь-яка спецслужба світу, залишались «за кадром» суспільної уваги в інтересах державної безпеки. Сподіваюсь прийде час і суспільство не лише дізнається, але й дасть їм належну високу оцінку», – написала Гітлянська у фейсбуці.

Гітлянська не уточнила, де саме має намір працювати далі, але висловила сподівання, що «новий напрямок діяльності також буде цікавим і корисним!»