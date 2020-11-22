МЗС України призначило нового речника

Речником Міністерства закордонних справ України призначено Олега Ніколенко. Про це повідомили у МЗС.

Ніколенко розпочав дипломатичну кар’єру як аташе посольства України у Лівії. Потім займався питаннями регіону Північної Африки та Близького Сходу.

Останні п’ять років він працював речником Постійного представництво України при ООН.

На посаді речника МЗС Ніколенко змінив Катерину Зеленко, яка перейшла на нову роботу, вона стала надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сингапур.