Ексречниця МЗС стала послом у Сингапурі – указ Зеленського

Катерина Зеленко, яка дотепер працювала речницею Міністерства закордонних справ України, перейшла на нову роботу, вона стала надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сингапур. Указ про це 13 листопада підписав президент України Володимир Зеленський.

Катерина Зеленко – не перша речниця зовнішньополітичного відомства, яка переходить на роботу послом. Її попередниця Мар’яна Беца нині працює в Естонії, а Євген Перебийніс, який очолював пресслужбу МЗС ще раніше, є послом у Чехії.