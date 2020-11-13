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13 листопада 2020, Київ 19:33
Новини | Події

Ексречниця МЗС стала послом у Сингапурі – указ Зеленського

Катерина Зеленко

Катерина Зеленко, яка дотепер працювала речницею Міністерства закордонних справ України, перейшла на нову роботу, вона стала надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сингапур. Указ про це 13 листопада підписав президент України Володимир Зеленський.

Катерина Зеленко – не перша речниця зовнішньополітичного відомства, яка переходить на роботу послом. Її попередниця Мар’яна Беца нині працює в Естонії, а Євген Перебийніс, який очолював пресслужбу МЗС ще раніше, є послом у Чехії.

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