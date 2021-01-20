Мережа Twitter передала акаунти Білого дому команді Байдена

Адміністрація соцмережі Twitter передала акаунт @POTUS президенту США Джо Байдену.
Загалом контроль над усіма акаунтами Білого дому передали команді нового президента.
Для чоловіка першої жінки-віцепрезидента США Камали Гарріс створили спеціальний акаунт @SecondGentleman (другий джентльмен за аналогією до першої/другої леді, – ред.).
За повідомленням Twitter, акаунти Білого дому, президента, віцепрезидента, першої леді і прессекретаря Білого дому «успадкували свої нові інституційні імена користувачів».
Твіти акаунту президента, які були опубліковані до інавгурації Байдена, архівують.
20 січня Джо Байден склав присягу на посаді президента США.
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