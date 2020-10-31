У Мінську відбувся марш жінок та людей з інвалідністю

У Мінську 31 жовтня відбувся спільний марш жінок та людей з інвалідністю. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Марш відбувся на наступний день після того, як Олександр Лукашенко провів зустріч зі своїми новими начальниками служби безпеки і пригрозив «жорсткими заходами» проти протестуючих.

Кілька сотень жінок пройшли центром Мінська, скандуючи «Свободу» та «Чесні вибори». Вони несли біло-червоно-білі прапори – один із символів опозиційного руху.

Демонстранти намагалися перекрити вулиці у центрі Мінська, проте міліція не дала їм цього зробити. По ходу руху колону супроводжували кілька міліцейських машин без розпізнавальних знаків. Затримано щонайменше вісьмох учасників акції.

Масові протести в Білорусі тривають із 9 серпня, коли в країні відбулися президентські вибори, переможцем яких був оголошений Лукашенко. Учасники виступів вважають, що результати були сфальсифіковані на його користь і називають переможцницею голосування колишню кандидатку від опозиції Світлану Тихановську.

За час протестів щонайменше четверо людей загинули, шестеро вважаються зниклими безвісти. Точна кількість постраждалих і затриманих досі невідома, але ідеться про тисячі людей.