У Білорусі затримали журналіста Чуденцова. Його колеги називають це «помстою Лукашенка» за фільм

Журналіста Володимира Чуденцова затримали на кордоні у потязі Брест-Варшава 21 листопада, з того часу він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Бреста. Як пояснюють у виданні TUT.BY, завтра спливає 72 години, після чого журналіста мають або відпустити, або обрати йому запобіжний захід.

За словами його матері Ніни Зуєвої, причиною затримання стало виявлення у сумці Чуденцова пакета з речовиною, схожою на наркотичну, поки той ходив до вбиральні. Як сказала жінка у коментарі білоруської редакції Радіо Свобода, станом на 22 листопада їй не вдалося побачитися з сином, але у них вдома силовики також провели обшук, виявивши ще кілька пакетів з невідомою речовиною.

Належність цих речей її сину Зуєва заперечує.

Тим часом, автор телеграм-каналу Nexta Степан Путило заявив, що пов’язує затримання Чуденцова з тим, що журналіст був співавтором документального фільму «Лукашенко. Кримінальні матеріали», який на YouTube станом на зараз переглянули майже 1,8 мільйони користувачів.

За його словами, Чуденцов напряму не був пов’язуваний з каналом, але допомагав з редактурою та надавав консультації.

Як повідомляє «Настоящее время», у 90-х Чуденцов працював на державні медіа, а з 2010 змінив прізвище і працював на «Російську службу новин», а ще пізніше – на TUT.BY. Звільнившись звідти, заснував сайт by24.org.