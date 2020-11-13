Тихановська оголосила про «народний трибунал» для режиму Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про створення народного трибуналу. Він займеться збором доказів злочинів режиму Олександра Лукашенка, повідомила вона 13 листопада у телеграмі.

«Наша країна остаточно перетворилася на місце злочину. Я заявляю, що Олександр Лукашенко і його поплічники – терористична організація, яка повинна відповісти за свої злочини», – заявила вона.

Опозиціонерка повідомила, що активісти міжнародної робочої групи вже ведуть збір доказів злочинів Лукашенка. Крім того, ведеться робота «із визнання Лукашенка і його пособників терористичною організацією».

Після того, як докази злочинів режиму будуть зібрані, опозиція планує влаштувати голосування за звинувачення підозрюваних.

20 грудня має відбутися марш із заявою «народного обвинувачення», йдеться в повідомленні Тихановської.

У цього плану, за словами опозиціонерки, є дві мети: «зупинити беззаконня і показати, що боятися повинні не протестувальники білоруси, а ті, хто скоює злочини проти них».

«Минув час, коли можна просто вбивати людей з упевненістю, що за це нічого не буде. Минув час, коли «не до закону». З цього дня гарант закону – народ Білорусі», – наголосила вона.

Тим часом, Олександр Лукашенко в інтерв’ю з представниками російських, українських, молдовських і казахстанських ЗМІ заявив, що не використовуватиме сценарій транзиту влади.

«Ніяких наступників. Кого обере народ, так і буде», – сказав він.

Лукашенко також заявив, що не має наміру йти у відставку достроково.

У Мінську й інших великих білоруських містах з серпня тривають протести проти результатів президентських виборів, на яких влада проголосила перемогу Олександра Лукашенка. Опозиція, США, країни Євросоюзу не визнають результатів виборів.

За оцінкою правозахисників, за пів року протестів проти Лукашенка були затримані тисячі учасників акцій протестів. За даними правозахисників, відкрито понад 900 кримінальних справ. Через події в ході виборчої кампанії переслідувань зазнали понад 450 людей, із них 98 визнані політв’язнями.