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13 листопада 2020, Київ 15:01
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Акція пам'яті «убитого за БЧБ стрічки» Романа Бондаренка у Мінську – відео

Акція пам'яті «убитого за БЧБ стрічки» Романа Бондаренка у Мінську – відео
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Акція пам'яті «убитого за БЧБ стрічки» Романа Бондаренка у Мінську – відео

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У Мінську після повідомлення про смерть в реанімації Романа Бондаренка на «Площі Змін» стали збиратися небайдужі білоруси. Вони несуть квіти і свічки. Пізно ввечері 11 листопада в мінському дворі, відомому також як «Площа Змін», невідомі знімали біло-червоно-білі стрічки (БЧБ-стрічки). Роман вийшов дізнатися, в чому справа. На нього накинулися люди в штатському і балаклавах. Почалася бійка. Романа схопили і відвезли в Центральне РУВС. Через дві години чоловік опинився в реанімації лікарні швидкої допомоги в комі. У МВС Білорусі подію назвали «дворовим конфліктом» і «конфронтацією поглядів». За версією відомства, «небайдужі громадяни намагаються відновити порядок і не допускати порушень правил благоустрою».

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