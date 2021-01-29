ЄС хоче допомогти Україні боротися з COVID-19 – фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз хоче допомогти Україні боротися з COVID-19. Про це вона написала у Twitter після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Завжди добре поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. ЄС хоче допомогти Україні боротися з COVID-19, зокрема, поки вакцини не будуть доступні через COVAX», – зазначила президентка Єврокомісії.

В Офісі президента також прокоментували розмову політиків.

«Урсула фон дер Ляєн наголосила, що протягом 2021 року і країни Європейського Союзу, і держави-сусіди отримають достатню кількість доз вакцини», – йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Зеленський зазначив, що вакцин, виділених у межах фонду COVAX, буде недостатньо для щеплення у 2021 році критично необхідної кількості населення. Він закликав Єврокомісію активніше долучатися до переговорного процесу України з виробниками, додали в ОПУ.

«У прагненні бути здоровими українці не відрізняються від європейців. Пришвидшення постачання вакцини може стати сильним сигналом того, що Європейський Союз радий бачити Україну за одним столом не тільки коли все добре, а й у складних ситуаціях», – сказав Зеленський.

Політики також обговорили надання Україні траншів від Міжнародного валютного фонду, зазначили в Офісі президента.

«Президент Європейської комісії наголосила, що ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частина траншу – 600 млн євро», – мовиться в повідомленні.

Під час розмови Зеленський запросив фон дер Ляєн взяти участь в установчому саміті «Кримської платформи», який відбудеться у серпні 2021 року у Києві.