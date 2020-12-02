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02 грудня 2020, Київ 21:00
Новини | Коронавірус

Шмигаль про ймовірну відставку Степанова: під час бою міняти людину некоректно

Шмигаль: зараз в розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на неї

Відправляти у відставку міністра охорони здоров’я України Максима Степанова зараз некоректно, заявив прем’єр Денис Шмигаль в інтерв’ю журналу «Кореспондент».

«Зараз в розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на неї з приводу можливої відставки. Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду», – сказав Шмигаль.

Степанов очолює Міністерство охорони здоров’я з 30 березня 2020 року.

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