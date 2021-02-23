Ляшко розповів, коли почнеться вакцинація в перших областях

Вакцини від COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca (CoviShield), які прибули до України сьогодні, розвезуть в перші сім регіонів завтра вранці, повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 23 лютого.

Він розповів, що доставлені 500 тисяч доз вакцини наразі доставлені до склад «Укрпромпостач», де триває вхідний контроль.

«Після завершення вхідного контролю, згідно з розподілом МОЗ, партія вакцини буде розфасована для кожної з областей нашої країни. І завта з самого ранку 11 автомобілів вирушать у подорож, будуть доставляти вакцину до обласних складів. Разом із вакциною будуть доставлені шприци для ін’єкції і бокси для безпечної утилізації шприців а також видаткові матеріали: інформована згода про проведення щеплення і агітаційні матеріали», – розповів він.

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За словами Ляшка, першими вакцину отримують отримають Київ, Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир і Вінниця. Він додав, що постачання почалося одразу в усі регіони, але з логістичних причин одні регіони отримають її раніше, інші – увечері завтра чи 25 лютого.

Першою групою в черзі на вакцинацію є медичні працівники, які надають допомогу хворим на COVID-19, повідомив Ляшко.

«Вакцинацію плануємо розпочати вже завтра, після доставки перших партій, з постійним нарощуванням потужностей і розортанням якомога більшої кількості точок і пунктів щеплення. Вакцинація буде відбуватися на першому етапі на одній платформі, тобто тільки мобільними бригадами, з другого етапу починаються дві платформи: мобільні бригади і пункти щеплення», – додав він.

Як зазначив представник Міністерства охорони здоров’я, вакцинацію оплачує Національна служба здоров’я України.

23 лютого перша партія вакцини від COVID-19 прибула у вівторок із Індії вантажним літаком до аеропорту «Бориспіль», повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.